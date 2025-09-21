التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

شهدت مدينة العلمين بمحافظة مطروح واقعة مثيرة، بعدما تحفظت مباحث قسم شرطة العلمين على الراقصة الشهيرة ياسمين سامي، المعروفة باسم "بوسي"، وذلك على ذمة حكم غيابي بالحبس لمدة عام و6 أشهر، صدر في قضية مالية سابقة.

بداية الواقعة

القصة بدأت مساء امس السبت، حينما حضرت بوسي إلى قسم شرطة العلمين، بعد خلاف مالي نشب بينها وبين أربعة أشخاص. وتم بالفعل تحرير محضر بالتصالح بين الطرفين داخل القسم.

وخلال استكمال اجراءات التصالح ، قام رجال المباحث بالكشف الجنائي عليها، ليتبين وجود حكم غيابي صادر ضدها يقضي بحبسها سنة و6 أشهر في قضية أخرى. وعلى الفور، تم التحفظ عليها داخل ديوان القسم، تمهيدًا لعرضها على النيابة الكلية بمطروح لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.



وقام محامى الراقصة بوسي بعمل معارضة على الحكم وتم الإفراج عنها من قسم شرطة العلمين.

شهرة بوسي

الراقصة بوسي، واسمها الحقيقي ياسمين سامي، تُعد من أشهر راقصات الفرح الشعبي في مصر، وارتبط اسمها بالعديد من الحفلات داخل القاهرة والساحل الشمالي. و شاركت في عدد من الكليبات الغنائية، ما جعلها وجهًا معروفًا على الساحة الفنية والشعبية خلال السنوات الأخيرة.