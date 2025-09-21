قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
محافظات

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

الراقصة بوسي
الراقصة بوسي
ايمن محمود

شهدت مدينة العلمين بمحافظة مطروح واقعة مثيرة، بعدما تحفظت مباحث قسم شرطة العلمين على الراقصة الشهيرة ياسمين سامي، المعروفة باسم "بوسي"، وذلك على ذمة حكم غيابي بالحبس لمدة عام و6 أشهر، صدر في قضية مالية سابقة.

بداية الواقعة

القصة بدأت مساء امس السبت، حينما حضرت بوسي إلى قسم شرطة العلمين، بعد خلاف مالي نشب بينها وبين أربعة أشخاص. وتم بالفعل تحرير محضر بالتصالح بين الطرفين داخل القسم.

وخلال استكمال اجراءات التصالح ، قام رجال المباحث بالكشف الجنائي عليها، ليتبين وجود حكم غيابي صادر ضدها يقضي بحبسها سنة و6 أشهر في قضية أخرى. وعلى الفور، تم التحفظ عليها داخل ديوان القسم، تمهيدًا لعرضها على النيابة الكلية بمطروح لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
 

وقام محامى الراقصة بوسي بعمل معارضة على الحكم  وتم الإفراج عنها من قسم شرطة العلمين.

شهرة بوسي

الراقصة بوسي، واسمها الحقيقي ياسمين سامي، تُعد من أشهر راقصات الفرح الشعبي في مصر، وارتبط اسمها بالعديد من الحفلات داخل القاهرة والساحل الشمالي. و شاركت في عدد من الكليبات الغنائية، ما جعلها وجهًا معروفًا على الساحة الفنية والشعبية خلال السنوات الأخيرة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

المزيد

