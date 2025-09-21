تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

حذر خبراء التغذية من تناول الثوم على الريق لما قد يسببه من مشكلات صحية، رغم فوائده المعروفة للجسم.

وأوضح الأطباء أن مركبات الثوم القوية قد تهيج بطانة المعدة عند تناوله دون طعام، مما يؤدي إلى حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم.

كما أن الثوم قد يحفز المعدة لإنتاج المزيد من الأحماض، الأمر الذي يزيد من أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى المصابين به.

وأضاف الخبراء أن المركبات الكبريتية الموجودة في الثوم قد تسبب تأثيرًا ملينًا يؤدي إلى الإسهال، خاصة لدى الأفراد الحساسين، مؤكدين أهمية تناوله ضمن الوجبات لتفادي أضراره المحتملة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.