تشيع جثمان عامل بشركة مياه أسوان.. توفى أثناء أداء عمله

صرحت جهات التحقيق بأسوان، بدفن جثمان نوبي أحمد يوسف، الذي توفي إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال تأدية عمله بإصلاح كسر في ماسورة بقطر 2 بوصة.

واستلم العشرات من أهالي ومعارف المتوفى جثمانه من مشرحة أسوان العمومية، لتشييعه إلى مثواه الأخير.

فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبى أحمد يوسف ، ولزملاءه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى وافته المنية اليوم أثناء أداؤه لعمله ضمن فرقة الصيانة الفنية التابعة للشركة ، بعد الإبلاغ عن وجود كسر فى الماسورة المغذية لأحد العمارات السكنية بمنطقة كيما حيث كان يقوم العامل بإصلاح الكسر فى الماسورة بقطر 2 بوصة ، ففوجئ زملاؤه بتعرضه لصعق كهربائى مما أدى إلى وافته فى الحال .

وقرر محافظ أسوان إحالة الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، موجهاً إلى تكريم أسرة الفقيد فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى ، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديراً لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص ، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .

فيما كان قد واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولتهما الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة حيث قاما بتفقد مشروع المفرخ السمكى بالشلال أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية .

وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس ياسر محمود رئيس قسم مقاومة الحشائش بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، والمهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، وأيضاً المختصين بالوزارة حول الموقف الحالى للمفرخ وخطط التوسع المستقبلية لزيادة الإنتاجية .