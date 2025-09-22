أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة حكام مباراتي الزمالك والجونة والأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة بطولة الدوري الممتاز .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت نظيره فريق حرس الحدود في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة تعيين مصطفى الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت المركز العاشر برصيد 9 نقاط.