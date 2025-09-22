قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
رياضة

الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود

زيزو
زيزو
يسري غازي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة حكام مباراتي الزمالك والجونة والأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة بطولة الدوري الممتاز .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت نظيره فريق حرس الحدود في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة تعيين مصطفى الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

