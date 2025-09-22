قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
محمود عبد القادر

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن إسرائيل تدرس "ضم الضفة الغربية بشكل كامل أو جزئي" كخطوة انتقامية بعد سلسلة الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما اعتبرته إسرائيل "إجراء أحادي الجانب يقوض فرص السلام".

نتنياهو: "لن تقوم دولة فلسطينية"

رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صعد من لهجته، بأن "الرد على محاولة فرض دولة إرهابية علينا سيكون حاسما"، مضيفاً في بيان مصور: "لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. هؤلاء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر، يمنحون مكافأة ضخمة للإرهاب".


وأشار نتنياهو إلى أنه سيعلن عن خطوات الرد بعد عودته من الولايات المتحدة، مشدداً على أن "إسرائيل ستواصل توسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

دعوات لضم الضفة وتفكيك السلطة

وزراء من اليمين المتطرف داخل الحكومة، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، دعوا إلى ضم فوري للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، وذهب بن غفير إلى حد المطالبة بـ"تفكيك السلطة الفلسطينية".


وقال بن جفير: "هذه الاعترافات تتطلب رداً عملياً وسريعاً... وسأقدّم مقترحاً بفرض السيادة في جلسة الحكومة المقبلة".

من جانبه، قال سموتريتش في منشور له: "انتهى زمن الانتداب. القرار الآن في يد إسرائيل... والرد الوحيد هو فرض السيادة على كامل أرض إسرائيل التاريخية، ودفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً".

الخارجية الإسرائيلية تندد

في بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاعترافات بالدولة الفلسطينية بأنها "خطوة أحادية الجانب وخطيرة"، معتبرة أنها: "لا تعزز السلام، بل تزعزع استقرار المنطقة وتقوض فرص التوصل إلى حل مستقبلي".

لبيد: كارثة سياسية سببها فشل الحكومة

زعيم المعارضة، يائير لبيد، حمل الحكومة الإسرائيلية الحالية المسؤولية، قائلاً: "الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية هو كارثة سياسية... وكان يمكن منعه لو كانت لدينا حكومة فاعلة، وخطاب سياسي احترافي".


وأضاف: بعد الكارثة الأمنية التي جلبتها هذه الحكومة في 7 أكتوبر، ها هي تقودنا إلى أزمة سياسية غير مسبوقة".

إسرائيل ضم الضفة الغربية الدولة الفلسطينية دولة فلسطين بنيامين نتنياهو الاستيطان اليهودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

ترشيحاتنا

فلسطين

بعد 108 سنة من وعد بلفور بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية وتثير جنون إسرائيل

هجوم الدوحة

أكسيوس : ترامب يجتمع مع زعماء الخليج لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ترامب

أكسيوس: ترامب دعا قادة مصر والسعودية و قطر والاردن والامارات لعقد جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد