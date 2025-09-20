جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بأن جيش الاحتلال سيدفع بثماني سرايا عسكرية (ما يعادل كتيبتين تقريبا) إلى الضفة الغربية، وذلك في ظل حالة التأهب القصوى التي تعيشها المناطق الفلسطينية، ومع اقتراب الأعياد اليهودية.

وقالت الإذاعة إن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات الأمنية المكثفة لمواجهة أي تصعيد محتمل، خاصة في ضوء المناورة العسكرية الجارية في مدينة غزة، والاعتراف المتوقع من العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطينية.

وبحسب المصادر العسكرية، فإن هذه القوات ستنتشر في عدة محاور داخل الضفة الغربية، مع التركيز على تأمين الطرق والمستوطنات، وستبقى في مواقعها طيلة فترة "العيد العبري" تحسبًا لأي طارئ أمني.