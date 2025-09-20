مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية



نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بجانب تنفيذ غارة جوية وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي الضفة الغربية ؛ وقعت مواجهات وإطلاق نار بين شبان وقوات إسرائيلية في بلدة سعير حيث يأتي ذلك في الوقت تشن فيه قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في قرية البرج غرب مدينة دورا.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على المناطق الغربية لمدينة غزة.

وفي وقت سابق ؛ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الجمعة، إن الفرقة 162 التابعة له قتلت عددا من عناصر حماس- بعد تحديد هويتهم- على بعد 200 متر، في أثناء تحركهم باتجاه مواقع عسكرية في مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال تواجد الوحدة في مدينة غزة، قتلت عددا كبيرا من عناصر حماس، بنيران الدبابات والطائرات المسيرة المسلحة والغارات الجوية.

وأضاف أن القوات فككت البنية التحتية التي استخدمهتها حماس ومصادرة أسلحة في المنطقة.

كما عثرت القوات على أسلحة عديدة، بما في ذلك بنادق وقنابل يدوية وأسلحة أخرى. وكذلك على عبوة ناسفة خبأتها حماس بين الأنقاض، بهدف استهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.