اختفاء حارس مرمى الزمالك استعدادا للرحيل المجاني

يعيش نادي الزمالك أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد اختفاء حارس مرمى فريق الشباب عمر عبدالعزيز وسط تداول أنباء باستعداده للسفر والانضمام لفريق جديد.

وينتهي عقد عمر عبدالعزيز مع الزمالك في شهر يناير المقبل كما يفتح الطريق أمام الحارس الشاب الانضمام لأي فريق بشكل مجاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتفاجأ نادي الزمالك من اختفاء اللاعب وعدم قدرتهم على التواصل معه بعدما أغلق هاتفه وابتعاده عن التدريبات.

ويحاول مسؤولو نادي الزمالك التواصل مع الحارس الشباب لمعرفة سبب اختفائه وحقيقة انضمامه لفريق جديد بعد نهاية عقده مع الزمالك.