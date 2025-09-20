الأمم المتحدة: تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية خلال أسبوع

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن القوات الإسرائيلية كثّفت من إجراءاتها العسكرية والتوسعية في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، من خلال إقامة حواجز جديدة، وتصعيد عمليات الهدم، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وذكر المكتب في تقريره الأسبوعي أن القوات الإسرائيلية أقامت ما لا يقل عن 27 حاجزًا حديديًا جديدًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى تعطيل حركة الفلسطينيين وزيادة القيود المفروضة على تنقلهم.

وأضاف التقرير أن المستوطنين نفذوا 25 اعتداءً ضد فلسطينيين خلال الفترة ذاتها، شملت اعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات، وذلك وسط تزايد مقلق في العنف المرتبط بالمستوطنات.

وفي السياق نفسه، أكد "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو أغلقت 8 منازل و3 مبانٍ أخرى في الضفة الغربية، ما أسفر عن تهجير 38 شخصًا، بينهم أطفال، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُنفذ غالبًا دون توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متصاعد بالضفة الغربية، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة دعوتها إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.