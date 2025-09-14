اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن الحملة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة ستستمر عدة أشهر.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن على إسرائيل "فرض السيادة كإجراء وقائي ضد المحاولات المتهورة لإقامة دولة على أرضنا"، محذرًا من أن صمت إسرائيل في وجه ما وصفه بـ"الهجمات الدبلوماسية" أمر غير مقبول.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع مواجهات في مدينة بيتح تكفا شرقي تل أبيب، بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأدى القصف الإسرائيلي لمدينة غزة يوم السبت إلى استشهاد ما لا يقل عن 62 فلسطينيًا، وتدمير برج سكني وعدة ملاجئ، ما أثار تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة.

وفي الضفة الغربية، صعّدت قوات الاحتلال من مداهماتها واعتقالاتها الجماعية، حيث اعتقلت أكثر من 1500 شخص في طولكرم، وأصابت عددًا من السكان، وهاجمت مخيمات اللاجئين التي تعاني من حصار مستمر منذ أشهر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 64,803 أشخاص وأصابت 164,264 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.