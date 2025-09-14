قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل
حفاظًا على سلامة المواطنين.. تحرك عاجل في الجيزة باستبدال باكيات كوبري إمبابة
عشاء سياسي في البيت الأبيض.. ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر دون الإعلان عن تفاصيل
أخبار العالم

اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية

غزة جوع وإبادة ودمار كامل
محمد على

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن الحملة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة ستستمر عدة أشهر.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن على إسرائيل "فرض السيادة كإجراء وقائي ضد المحاولات المتهورة لإقامة دولة على أرضنا"، محذرًا من أن صمت إسرائيل في وجه ما وصفه بـ"الهجمات الدبلوماسية" أمر غير مقبول.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع مواجهات في مدينة بيتح تكفا شرقي تل أبيب، بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأدى القصف الإسرائيلي لمدينة غزة يوم السبت إلى استشهاد ما لا يقل عن 62 فلسطينيًا، وتدمير برج سكني وعدة ملاجئ، ما أثار تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة.

وفي الضفة الغربية، صعّدت قوات الاحتلال من مداهماتها واعتقالاتها الجماعية، حيث اعتقلت أكثر من 1500 شخص في طولكرم، وأصابت عددًا من السكان، وهاجمت مخيمات اللاجئين التي تعاني من حصار مستمر منذ أشهر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 64,803 أشخاص وأصابت 164,264 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

غزة مسؤولون إسرائيليون تل أبيب

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أبطال العمل

نجوم وأسرة مسلسل «أزمة ثقة» في ضيافة الدكتور عمرو الليثي .. الليلة

سحر وزوجها

مرحلة ما بعد المعاش.. فرصة للإنسان للتركيز على حياته الشخصية

المهندس أحمد حشيش

أحمد حشيش: نقابة المهندسين ليست جهة تفتيش على المباني.. والرقابة مسؤولية المحليات

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

