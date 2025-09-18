الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم /الخميس/ إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر الكرامة من الجانب الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وأهابت المديرية بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت مساء الخميس، المعبر شرقي الضفة الغربية أمام حركة المسافرين القادمين، عقب عملية إطلاق نار في محيطه.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة الغربية من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

