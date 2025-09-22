دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

كشفت تحقيقات النيابة في قضية تزوير أوراق القيد بمعهد الفراعنة العالي عن تفاصيل مثيرة أدلى بها لاعب بيراميدز رمضان صبحي، تضمنت اعترافه بعدم الحضور لأي محاضرات أو امتحانات، والاكتفاء بالحصول على إثباتات قيد مقابل مبالغ مالية ضخمة.

اللاعب أقر أمام جهات التحقيق قائلاً: “كل علاقتي بالمعهد إن طارق المصري سمسار لاعبين كان بيجيبلي إثباتات قيد أسلمها للتجنيد والجوازات لتسهيل سفر المعسكرات، وكنت بدفعله 30 أو 40 ألف جنيه في الترم، وهو يجيب الورق وأنا معرفش تفاصيل”.

اللاعب أقر أنه سلّم المتهم الهارب طارق المصري مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه في كل فصل دراسي، بدأت نقداً ثم تحولت فيما بعد عبر تطبيق “إنستا باي”، موضحاً أنه لم يحصل على أي إيصالات رسمية مقابل هذه الأموال سوى أوراق القيد.

وفي مواجهة مباشرة، سألته النيابة: هل حضرت أي امتحان أو كتبت كراسة إجابة باسمك؟ ليجيب اللاعب: "عمري ما دخلت امتحان ولا شفت لجنة، وما شفتش أي كارنيه رسمي للمعهد"