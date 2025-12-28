قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الإنترنت طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت “ عقوبة لجريمة سرقة الإنترنت ، ويستعرض ”صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الانترنت.

عقوبة سرقة خدمة الانترنت

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سرقة الانترنت الحبس شبكة النظام المعلوماتى خدمات قنوات البث المسموع والمرئى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. ومنخفض قطبي يغرق غزة وخيام النازحين تتطاير وسط أمطار وسيول

البرلمان الصومالي

البرلمان الصومالي يقرر رفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة البلاد

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

بالصور

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد