حوادث

شريف إكرامي عن اتهام اللاعب رمضان صبحي التزوير: وكيل لاعبين كان بياخد منه فلوس عشان إثبات قيد بالمعهد

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ندى سويفى

تضمن تحقيقات واقعة انتحال شخص صفة لاعب نادى بيراميدز ونادى الاهلى السابق رمضان صبحى، المقيد بالفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق، ودخول الامتحان بدلا منه أقوال شريف اكرامي حارس مرمى النادي الأهلى السابق.

وإلى نص التحقيقات مع 
اللاعب شريف إكرامي شقيق زوجة رمضان صبحي:

س:ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج/ اللي حصل أننا فوجئنا في شهر خمسة وفوجئنا أن المواقع منزله إن فيه حد دخل الامتحان مكان رمضان صبحي، وأنا كلمت رمضان وقتها وقولتله أي الموضوع ، فقال إن فيه حد اسمه طارق كان بيجيب اثباتات القيد من المعهد ومعرفش حتى المعهد مكانه فين واتفاجئنا بعدها أن فيه حد اسمه عبد التواب بيرن عليه وطلب مقابلتنا ، وحددنا معاد مع المحامى الخاص بنا وروحنا وكان معاه ناس تانيين لقيناه بيقولنا على موضوع فرد الأمن وحسينا أنهم بيدخلونا في مواضيع كتير ، وطلبوا مننا أننا نحل الموضوع فسيبناهم مع المحامى ومشينا عشان كان عندنا تدريب، وفوجئنا في المعسكر واحنا راجعين من المطار إن الضباط وقفوا رمضان صبحي وقال وله فيه تشابه أسماء واحنا محتاجينك.

س:ما الذي اخبرك به المدعو رمضان صبحي بشأن المتهم طارق المصري تحديدا؟


ج: هوا قالي إن طارق ده شغال زي سمسار لاعيبة كورة وهوا اللي قالي علي المعهد وكان بيجيب إثبات قيد تصاريح سفر وكان بيحوله فلوس كل ترم عشان إثبات القيد عشان أولاده لازم يبقي معاه شهادة كويسة. 

س:هل تحصل المتهم طارق علي سمة مبالغ أخري؟
ج:ايوة رمضان قاللي إنه كل ترم كان بيبعتله في حدود 30 أو 40 ألف جنيه عشان اثباتات القيد.

س: هل لديك أقوال أخري؟
ج :لا.

