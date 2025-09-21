تفاصيل صادمة في اتهام رمضان صبحي بالتزوير وعلاقة محمد الشناوي

أحالت النيابة العامة نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، اللاعب رمضان صبحي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي خاص بأحد المعاهد التعليمية.

تفاصيل صادمة في اتهام رمضان صبحي بالتزوير

التحقيقات كشفت أن رمضان صبحي اتفق مع شخص مجهول على تزوير مستند رسمي يفيد بأن المتهم الأول، "يوسف"، مقيد كطالب في الفرقة الثالثة بـمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وأنه اجتاز الفرقتين الأولى والثانية، رغم أن هذه المعلومات غير صحيحة. المستند تم تقديمه على أنه صادر من المعهد، بهدف تضليل الجهات الرسمية.

كما تبين أن رمضان صبحي شارك في تنفيذ هذا التزوير من خلال الاتفاق والمساعدة، رغم كونه ليس موظفًا عامًا، مما يشكل جريمة تزوير في محررات رسمية، بحسب نص أمر الإحالة، وتمثلت الأدلة في تزوير كشوف الحضور والانصراف الخاصة بلجان الامتحانات، والتي تم استخدامها لإثبات وجود الطالب المتهم خلال امتحانات لم يحضرها أصلًا.

وتضمنت التحقيقات أقوال لاعب نادى بيراميدز ونادى الأهلى السابق رمضان صبحى رمضان أحمد، المقيد بالفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق، ودخول الامتحان بدلا منه، حيث جرى ضبط الواقعة فى اليوم الأول للامتحانات

س:ما هي علاقتك بالعاملين في معهد الفراعنة العالي للسياحة؟

ج: أنا معرفش فيهم حد ولا أعرف مكانه فين.

س: ماعلاقتك بأعضاء هيئة التدريس والعاملين ؟

ج: معرفش فيهم حد.

س: هل تقف علي أشخاصهم وهل من سمة علاقة بينك وبينهم؟

ج: أنا معرفش فيهم حد وكل علاقتي بالمعهد إثباتات القيد اللي كان بيجبهالي طارق المصري.

س: ماهي علاقتك بالمدعو طارق المصري؟

ج: أنا كل اللي أعرفه عنه إن اسمه طارق المصري ومعرفش اسمه بالكامل بالظبط ولا ساكن فين.

س: ماهي وظيفة طارق المصري؟

ج: هو المفروض إن هو وكيل لاعبين كرة وتسهيل انتقالهم بين الفرق والنوادي والاحتراف، وممكن نقول سمسار لاعيبه لانه ممكن بيجيب عقود وهكذا.

س: كيف قابلت طارق المصري؟

ج:هو انا بعد ما رجعت من انجلترا سنة 2019 الكابتن محمد الشناوي عرفني عليه، وهو مكانش علي تواصل كبير معايا.

س:هل كان محمد الشناوي علي علم بالذي يفعله طارق المصري؟

ج: لا هو وصلني بيه كصديق بس كان في 2019 تقريبا ومن ساعتها متكلمناش مع بعض غير في الماتشات.

س: ما علاقتك تحديدا بسالف الذكر؟

ج: انا وقتها كنت في النادي الأهلي وعلاقتي بيه كانت فقط بخصوص استخراج القيد والمعهد وكان بيرن عليا في الاعياد وكل مبحتاج إثبات قيد بكلمه وهوا كان بيطلب مني فلوس كل ترم.

س:ما مقدار تلك الأموال؟

ج:هو كان بياخد مني حوالي 30أو 40 ألف كل ترم من عام 2020.

س: وما كيف طريقتك تسليمك الأموال لطارق المصري؟

ج: هو الأول كان بياخد كاش وبعدين كنت بحوله علي برنامج انستاباي.