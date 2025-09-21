قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
حوادث

تفاصيل صادمة في اتهام رمضان صبحي بالتزوير وعلاقة محمد الشناوي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ندى سويفى

أحالت النيابة العامة نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، اللاعب رمضان صبحي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي خاص بأحد المعاهد التعليمية.

تفاصيل صادمة في اتهام رمضان صبحي بالتزوير 

التحقيقات كشفت أن رمضان صبحي اتفق مع شخص مجهول على تزوير مستند رسمي يفيد بأن المتهم الأول، "يوسف"، مقيد كطالب في الفرقة الثالثة بـمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وأنه اجتاز الفرقتين الأولى والثانية، رغم أن هذه المعلومات غير صحيحة. المستند تم تقديمه على أنه صادر من المعهد، بهدف تضليل الجهات الرسمية.

كما تبين أن رمضان صبحي شارك في تنفيذ هذا التزوير من خلال الاتفاق والمساعدة، رغم كونه ليس موظفًا عامًا، مما يشكل جريمة تزوير في محررات رسمية، بحسب نص أمر الإحالة، وتمثلت الأدلة في تزوير كشوف الحضور والانصراف الخاصة بلجان الامتحانات، والتي تم استخدامها لإثبات وجود الطالب المتهم خلال امتحانات لم يحضرها أصلًا.

وتضمنت التحقيقات أقوال لاعب نادى بيراميدز ونادى الأهلى السابق رمضان صبحى رمضان أحمد، المقيد بالفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق، ودخول الامتحان بدلا منه، حيث جرى ضبط الواقعة فى اليوم الأول للامتحانات

س:ما هي علاقتك بالعاملين في معهد الفراعنة العالي للسياحة؟
ج: أنا معرفش فيهم حد ولا أعرف مكانه فين.

س: ماعلاقتك بأعضاء هيئة التدريس والعاملين ؟
ج: معرفش فيهم حد.

س: هل تقف علي أشخاصهم وهل من سمة علاقة بينك وبينهم؟
ج: أنا معرفش فيهم حد وكل علاقتي بالمعهد إثباتات القيد اللي كان بيجبهالي طارق المصري.

س: ماهي علاقتك بالمدعو طارق المصري؟
ج: أنا كل اللي أعرفه عنه إن اسمه طارق المصري ومعرفش اسمه بالكامل بالظبط ولا ساكن فين.

س: ماهي وظيفة طارق المصري؟
ج: هو المفروض إن هو وكيل لاعبين كرة وتسهيل انتقالهم بين الفرق والنوادي والاحتراف، وممكن نقول سمسار لاعيبه لانه ممكن بيجيب عقود وهكذا.

س: كيف قابلت طارق المصري؟
ج:هو انا بعد ما رجعت من انجلترا سنة 2019 الكابتن محمد الشناوي عرفني عليه، وهو مكانش علي تواصل كبير معايا.

س:هل كان محمد الشناوي علي علم بالذي يفعله طارق المصري؟
ج: لا هو وصلني بيه كصديق بس كان في 2019 تقريبا ومن ساعتها متكلمناش مع بعض غير في الماتشات.

س: ما علاقتك تحديدا بسالف الذكر؟
ج: انا وقتها كنت في النادي الأهلي وعلاقتي بيه كانت فقط بخصوص استخراج القيد والمعهد وكان بيرن عليا في الاعياد وكل مبحتاج إثبات قيد بكلمه وهوا كان بيطلب مني فلوس كل ترم.

س:ما مقدار تلك الأموال؟
ج:هو كان بياخد مني حوالي 30أو 40 ألف كل ترم من عام 2020.

س: وما كيف طريقتك تسليمك الأموال لطارق المصري؟
ج: هو الأول كان بياخد كاش وبعدين كنت بحوله علي برنامج انستاباي.

رمضان صبحي النيابة العامة منتخب مصر بيراميدز النيابة

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

برشلونة

برشلونة يفوز بثلاثية على خيتافي في الدوري الإسباني

الدوري الممتاز

ناقد رياضي يكشف قائمة هدافي الدوري الممتاز

امام عاشور

علشان الحسد..إمام عاشور يحذف صور ابنته

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

