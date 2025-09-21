التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها؛ لكشف ملابسات تهشم سيارة الفنان محمود عامر، بعد اصطدام سيارة أخرى بها تقودها فتاة بمدينة الشيخ زايد.

التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر بالشيخ زايد

ويجري رجال المباحث فحص الواقعة، وجمع التحريات، ومراجعة كاميرات المراقبة.

وأنقذت العناية الإلهية الفنان محمود عامر من الموت المحقق، عقب تعرضه لحادث تصادم بعدما اصطدمت سيارة مسرعة تقودها فتاة بسيارته من الخلف بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قبل أن تلوذ بالفرار، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أحداهما ملك الفنان محمود عامر بمدينة الشيخ زايد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة تقودها فتاة بسرعة زائدة اصطدمت بسيارة الفنان من الخلف، ثم غادرت المكان على الفور.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.