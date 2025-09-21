محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والدة مدير إدارة المرور.. صور

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة والدة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وذلك في سرادق العزاء المقام بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية السابق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.