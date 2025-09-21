الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد طفلة داخل أحد المنازل.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد أقارب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو – مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير ذلك المقطع منذ 3 سنوات أثناء قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل العائلة، حيث قام بتقييدها لمنعها من الخروج لمعاناتها من فرط حركى وبعلم أهليتها ، وبسؤالهم أفادوا بصحة روايته.

كما تبين أن شقيق والد الأخير (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) قام بالحصول على مقطع الفيديو خلسةً من هاتفه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف الإساءة إليه لوجود خلافات عائلية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





