محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
شيكات بدون رصيد.. إخلاء سبيل رئيس النادي الإسماعيلي بأولى جلسات محاكمته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رموهم فى الشارع .. القبض على المتهمين بالتعدى بالضرب على رجل وزوجته بالجيزة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليهما (حارس عقار ، وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبسؤالهما تضررا من أحد قاطنى العقار محل عملهما وآخرين لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات سابقة بينهم.

 أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "قاطن العقار المشار إليه وعدد 4 عمال إستعان بهم"، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

