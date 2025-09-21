رموهم فى الشارع .. القبض على المتهمين بالتعدى بالضرب على رجل وزوجته بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليهما (حارس عقار ، وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبسؤالهما تضررا من أحد قاطنى العقار محل عملهما وآخرين لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات سابقة بينهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "قاطن العقار المشار إليه وعدد 4 عمال إستعان بهم"، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





