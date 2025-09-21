المتعة الحرام.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص ، و 5 سيدات لـ "4 منهم معلومات جنائية" .. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.





