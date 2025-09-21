مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التوصل الإجتماعى من إدعاءات أحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج بدعوى إضراب والده وآخر من قيادات الجماعة عن الطعام بمحبسهما بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرضهما لإنتهاكات.

وأكد المصدر أن النزيلين المذكورين غير مضربين عن الطعام ويتم معاملتهما فى إطار الضوابط القانونية المتبعة وتقدم لهما كافة أوجه الرعاية المعيشية والطبية كغيرهم من النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة الحصول على إستثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.