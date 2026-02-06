إعلام إسرائيلي: قائد سلاح الجو يبحث مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية التوتر مع إيران

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام إسرائيلي عن مصدر، أن قائد سلاح الجو يبحث مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية التوتر مع إيران.

وأوضح إعلام إسرائيلي عن مصدر، أن التصديق على خطط لعملية محتملة في إيران إذا تعرضت إسرائيل لهجوم.

وفي سياق آخر.. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وفي وقت لاحق ؛ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدخل أي محادثات دبلوماسية بوعي كامل وذاكرة ثابتة للعام الماضي، وذلك قبيل انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة في مسقط.

وفي سلسلة تغريدات على منصة إكس صباح اليوم الجمعة، شدد عراقجي على أن بلاده تتعامل بحسن نية، لكنها تظل ثابتة على حقوقها، مع التأكيد على أن الالتزامات الدولية يجب أن تُحترم.