عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة، يجب أن يصبح معبر رفح ممرا إنسانيا حقيقيا مع تدفق المساعدات وتخفيف القيود.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، يجب أن تكون حركة المدنيين من المعبر آمنة وكريمة دون تهجير قسري بما يمكنهم من العودة.

وفي سياق آخر..شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق نار استهدف قواته أمس في منطقة الخط الأصفر شمال القطاع.

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم كان "مُستهدفا" ولم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات