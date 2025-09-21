إخلاء سبيل مدرب الأسود محمد الحلو بضمان محل إقامته

أمرت النيابة العامة فى الجيزة، بإخلاء سبيل مدرب الأسود محمد الحلو بضمان محل إقامته، بعد مداهمة مزرعة يستأجرها عثر بداخلها على 5 أسود مرخصة وتمساح بدون ترخيص بمنطقة أبو النمرس.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مزارع يتضرر فيه من وجود مزرعة بداخلها أسود بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أن المزرعة مستأجرة من مدرب الأسود محمد الحلو، وهي عبارة عن قطعة أرض على مساحة 300 متر ومحاطة بسور ارتفاعه 5 أمتار وبداخلها 5 أقفاص بداخل كل منها أسد وغرفة بداخلها تمساح.

وباستدعاء المدرب قدم أوراق تراخيص الأسود فقط، وتم التحفظ عليه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.