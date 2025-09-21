إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل

أصيب ثلاثة اشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" أمام المنطقة الاستثمارية بميت غمر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل أمام المنطقة الاستثمارية بميت غمر مما ادى الى وقوع 3 مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتببن ان المصابين هم: على رأفت محمود موسى 22 عاما مقيم ميت غمر، مصاب بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر

خدوش وسحجات بالجسم.

نادية رأفت محمود موسى 33 عاما مقيمة ميت غمر واصابتها نزيف بالعين و ما بعد الارتجاج وخدوش وسحجات بالجسم.

و جنى أحمد عبد العظيم عبد الله 14 عاما مقيمة ميت غمر واصابتها ما بعد الارتجاج وخدوش وسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.