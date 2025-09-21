قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية: حملات تفتيشية مكثفة تضبط مخالفات جسيمة في المخابز والأسواق

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مضيفًا أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وهناك تعليمات واضحة بتكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه التلاعب بمنظومة الدعم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل ،  وشنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمركز وبندر المنصورة، ومركز بلقاس بالتنسيق مع الأستاذة غادة الحمادي رئيس المدينة، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

قام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمتابعة أعمال حملة تفتيشية، بمشاركة الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، حيث استهدفت الحملة التفتيش على المخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، سوء نظافة أدوات العجن والإنتاج، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

وفيما يخص الأسواق، أشرفت الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، على حملات مكثفة استهدفت منافذ بيع السلع الغذائية والأساسية، لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 42 مخالفة متنوعة، أبرزها:8.3 طن من اللحوم والكبدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و250 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الرسمية، و6 أطنان من الملح المغشوش تجاريًا، و60 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وكميات كبيرة من السلع بدون فواتير منها 3 أطنان فول مدشوش، و2040 زجاجة خل، و500 كجم سكر، و500 لتر سولار و500 لتر بنزين 80 قبل طرحهم في السوق السوداء، و40 شيكارة ذرة صفراء بحوزة تاجر بدون ترخيص.

الدقهلية محافظ التموين حملات

