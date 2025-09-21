محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة ثانوية بنات بطلخا لمتابعة الدراسة |شاهد

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد مدرسة الشهيد النقيب محمد عبد الفتاح آغا الثانوية بنات بمدينة طلخا، حيث تفقد الفصول والمعامل والأنشطة داخل المدرسة.

وشدد "المحافظ" على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة، ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بأهمية النظافة الشخصية ونظافة البيئة، مشيرًا إلى أن "النظافة من الإيمان" وأن المدرسة هي المكان الذي يُغرس فيه السلوك القويم إلى جانب العلم والمعرفة.

وأكد "مرزوق" أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع مدارس المحافظة، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان توافر بيئة مناسبة للتحصيل العلمي والتربية السليمة، موضحًا أن الانضباط في الحضور، والنظافة، وتفعيل الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ من نجاح العام الدراسي.

وقال "المحافظ" إن غرس حب الوطن في نفوس الطلاب مسؤولية لا تقتصر على المدرسة فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن الانتماء للوطن والدفاع عنه واجب ديني ووطني في آن واحد.

جاء ذلك بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا .