بالبالونات والهدايا.. مدارس بالدقهلية تستقبل طلابها وسط جو من البهجة

استقبلت مدارس الدقهلية طلابها فى اليوم الأول للعام الدراسى الجديد وسط جو من الفرحة والبهجة، حيث قامت العديد من المدارس بتوزيع البالونات والهدايا والألعاب الكرتونية على الأطفال على طلاب المروحة الابتدائية وسط جوا من السعادة والبهجة.

فيما أكد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن مدارس المديرية قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة شاملة تستهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول وسد العجز في هيئات التدريس بمختلف المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن الاستعدادات تضمنت توزيع المعلمين بما يحقق العدالة بين الإدارات التعليمية مع فتح باب العمل بنظام الحصة لسد العجز وفق الضوابط المقررة بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية لمخازن الإدارات وبدء توزيعها على المدارس لتكون في حوزة الطلاب مع بداية العام بالإضافة إلى التشديد علي سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة التي شملت دهانات الفصول وتجديد دورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان جاهزية المدارس بالكامل.

يذكر أن 3279‏ مدرسة أعلنت جاهزيتها الكاملة الاستقبال 1,967,448 طالبا وطالبة في مختلف مراحل ونوعيات التعليم.

