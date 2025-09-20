محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بميت غمر

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدينة ميت غمر، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وشدّد " المحافظ " على تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدا للافتتاح ، مؤكدًا أن "ضريح الشيخ الشعراوي يُعد قيمة روحية ودينية عظيمة ليس فقط لأبناء محافظة الدقهلية بل لمصر كلها، ومن ثم فإن تطويره يأتي على رأس أولوياتنا".

ووجّه "المحافظ " لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بتقديم الدعم الكامل للشركة المنفذة ومتابعة الأعمال يوميًا، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.

وأشار " مرزوق " الي أن عملية تطوير ضريح الشيخ الشعراوي ومحيطه تأتي في إطار خطة المحافظة للاهتمام بالمعالم الدينية والتاريخية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الدقهلية.