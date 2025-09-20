مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

أنهى شخص حياة أبنائه الثلاثة خنقا وقام بطعن زوجته الثانية بآلة حادة بسبب تعاطيه المواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بقيام شخص يدعى عصام ا م بالتخلص من أبنائه الثلاثة وإصابه زوجته الثانية بإصابات متفرقة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة بشارع المدارس بنبروه وتبين مصرع كلا من مريم 10أعوام ، ومعاذ 8 أعوام ومحمد 6 أعوام وإصابة زوجته الثانية باصابات خطيرة.



وبالفحص والتحري تبين أن الاب يتعاطي المواد المخدرة وزوجته توفت منذ فترة وتركت له أولاده الثلاثة وقام بالزواج من أخرى ولكنه اساء معاملتها ومعاملة ابنائه الثلاثه وقام بخنقهم وأصاب زوجته.

تم نقل الزوجه إلى مستشفى الطوارئ وجار تحرير المحضر اللازم.

