مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

قصه مأساويه
قصه مأساويه
إيمان عبد اللطيف

أنهى شخص حياة أبنائه الثلاثة خنقا وقام بطعن زوجته الثانية بآلة حادة  بسبب تعاطيه المواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بقيام شخص يدعى عصام ا م  بالتخلص من أبنائه الثلاثة وإصابه زوجته الثانية بإصابات متفرقة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة بشارع المدارس بنبروه  وتبين مصرع  كلا من مريم 10أعوام ،  ومعاذ 8 أعوام  ومحمد 6 أعوام وإصابة زوجته الثانية باصابات خطيرة.


وبالفحص والتحري تبين أن الاب يتعاطي المواد المخدرة وزوجته توفت منذ فترة وتركت له أولاده الثلاثة  وقام بالزواج من أخرى ولكنه اساء معاملتها ومعاملة ابنائه الثلاثه وقام بخنقهم وأصاب زوجته.

تم نقل الزوجه إلى مستشفى الطوارئ وجار تحرير المحضر اللازم.
 https://www.youtube.com/shorts/icM5UyOo3h0

قتل قصه قتل قتل أطفال

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

