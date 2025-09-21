في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، موقف قولنجيل بمدينة المنصورة، لمتابعة توافر سيارات النقل الجماعي والسرفيس لنقل الطلاب والمواطنين في أول أيام العام الدراسي الجديد.

واستوقف المحافظ عددًا من سيارات التاكسي والسرفيس للتأكد من تشغيل العدادات والالتزام بالبنديرة والتعريفة المقررة، موجهًا تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين أو من يقومون بتقسيم الخطوط وإرهاق المواطنين.

وأشار مرزوق إلى أن المحافظة دفعت بـ100 باص نقل جماعي جديد كمرحلة أولى لدعم منظومة النقل الجماعي بالمنصورة، بما يضمن توفير وسائل نقل كافية ومنظمة ويحد من التكدسات المرورية مع بداية العام الدراسي.

وأكد المحافظ أن الهدف من تدعيم المنظومة هو رفع المعاناة عن الطلاب والمواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنضبطة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب أو عدم الالتزام ستُقابل بإجراءات صارمة.

كما وجّه مدير عام المرور ومدير عام المواقف بالمحافظة بمتابعة محطات نقل الركاب على مدار اليوم للتأكد من عدم انتظار المواطنين لفترات طويلة.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة.