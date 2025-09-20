محافظ الدقهلية: توفير 100 سيارة جديدة لدعم منظومة النقل الجماعي

أعلن محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم /السبت/، توفير 100 سيارة جديدة لدعم منظومة النقل الجماعي وحل أزمة التكدسات المرورية بالمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، خلال تفقده منظومة النقل الجماعي بشوارع مدينة المنصورة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، إنه لن يتم التهاون مع أي سائق يقوم بتقسيم خطوط السير أو مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُطبق على الفور لضمان انضباط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

ووجه المحافظ بالدفع الفوري بالسيارات الجديدة في أي موقع يُلاحظ به وجود تكدسات للمواطنين، بما يضمن توفير وسائل نقل كافية وآمنة وملائمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع المعاناة عن كاهل الطلاب والمواطنين وتوفير خدمة حضارية تليق بمدينة المنصورة.

وأكد أن المنظومة الجديدة للنقل الجماعي ستسهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع، والحد من الأزمات المرورية التي تتزامن مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع إدارة المرور ستواصل المتابعة والتقييم لضمان نجاح المنظومة بشكل كامل

وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من محطات نقل الركاب الرئيسية، حيث وجّه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه المحطات للتأكد من انتظام العمل وعدم انتظار المواطنين لفترات طويلة دون سيارات، مؤكدًا أن "خدمة المواطنين وراحتهم على رأس الأولويات".

