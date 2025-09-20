قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: توفير 100 سيارة جديدة لدعم منظومة النقل الجماعي

محافظ الدقهلية: توفير 100 سيارة جديدة لدعم منظومة النقل الجماعي
محافظ الدقهلية: توفير 100 سيارة جديدة لدعم منظومة النقل الجماعي
أ ش أ

أعلن محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم /السبت/، توفير 100 سيارة جديدة لدعم منظومة النقل الجماعي وحل أزمة التكدسات المرورية بالمحافظة.
وقال محافظ الدقهلية، خلال تفقده منظومة النقل الجماعي بشوارع مدينة المنصورة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، إنه لن يتم التهاون مع أي سائق يقوم بتقسيم خطوط السير أو مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُطبق على الفور لضمان انضباط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
ووجه المحافظ بالدفع الفوري بالسيارات الجديدة في أي موقع يُلاحظ به وجود تكدسات للمواطنين، بما يضمن توفير وسائل نقل كافية وآمنة وملائمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع المعاناة عن كاهل الطلاب والمواطنين وتوفير خدمة حضارية تليق بمدينة المنصورة.
وأكد أن المنظومة الجديدة للنقل الجماعي ستسهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع، والحد من الأزمات المرورية التي تتزامن مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع إدارة المرور ستواصل المتابعة والتقييم لضمان نجاح المنظومة بشكل كامل
وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من محطات نقل الركاب الرئيسية، حيث وجّه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه المحطات للتأكد من انتظام العمل وعدم انتظار المواطنين لفترات طويلة دون سيارات، مؤكدًا أن "خدمة المواطنين وراحتهم على رأس الأولويات".
 

الدقهلية النقل الجماعي تكدس مروري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

سنغافورة: إلزام موظفي الخدمة العامة بتعلم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول

سنغافورة: إلزام موظفي الخدمة العامة بتعلم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول

معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري تتجاوز عتبة التصديق وتدخل حيز التنفيذ في يناير

معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري تتجاوز عتبة التصديق وتدخل حيز التنفيذ في يناير

الجزائر تنضم إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آيبا) كعضو ملاحظ وحيد

الجزائر تنضم إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آيبا) كعضو ملاحظ وحيد

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد