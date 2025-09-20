محافظ الدقهلية: لن نسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين

أكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم /السبت/، أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، كاشفا عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يخالف التعليمات.

وشدد محافظ الدقهلية، خلال جولة تفقدية مساء اليوم داخل السوق الدائم للسلع والمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، على ضرورة خفض الأسعار داخل السوق لتكون أقل من مثيلاتها خارجه.

ووجّه المحافظ بضرورة توفير كميات كافية من الخضار والفاكهة الطازجة بشكل يومي للحفاظ على صحة المواطنين، مع تكثيف الرقابة على جودة المنتجات المعروضة داخل السوق، مؤكدا أهمية إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وحماية حقوقهم.

وأكد أن إنشاء مثل هذه الأسواق الدائمة يأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن المحافظة ملتزمة بمتابعة الأسواق بشكل دوري ومستمر للتأكد من التزام الجميع بالضوابط المقررة.

من ناحية أخرى، وجه محافظ الدقهلية برفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري بمركز ومدينة ميت غمر، كاشفا عن رفع 620 طنا من المخلفات بالمدينة، قائلا - خلال متابعته اليوم تنفيذ أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة ونواتج الهدم بمركز ومدينة ميت غمر- إن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية باستمرار أعمال الحملة المكبرة بميت غمر لحين الانتهاء من رفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة ورفع كافة التجمعات والتراكمات ومخلفات البناء والهدم كما كلف بالتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال كنس ونظافة الشوارع بمدينة ميت غمر على وجه السرعة.

