قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: لن نسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم /السبت/، أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، كاشفا عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يخالف التعليمات.
وشدد محافظ الدقهلية، خلال جولة تفقدية مساء اليوم داخل السوق الدائم للسلع والمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، على ضرورة خفض الأسعار داخل السوق لتكون أقل من مثيلاتها خارجه.
ووجّه المحافظ بضرورة توفير كميات كافية من الخضار والفاكهة الطازجة بشكل يومي للحفاظ على صحة المواطنين، مع تكثيف الرقابة على جودة المنتجات المعروضة داخل السوق، مؤكدا أهمية إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وحماية حقوقهم.
وأكد أن إنشاء مثل هذه الأسواق الدائمة يأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن المحافظة ملتزمة بمتابعة الأسواق بشكل دوري ومستمر للتأكد من التزام الجميع بالضوابط المقررة.
من ناحية أخرى، وجه محافظ الدقهلية برفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري بمركز ومدينة ميت غمر، كاشفا عن رفع 620 طنا من المخلفات بالمدينة، قائلا - خلال متابعته اليوم تنفيذ أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة ونواتج الهدم بمركز ومدينة ميت غمر- إن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكلف محافظ الدقهلية باستمرار أعمال الحملة المكبرة بميت غمر لحين الانتهاء من رفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة ورفع كافة التجمعات والتراكمات ومخلفات البناء والهدم كما كلف بالتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال كنس ونظافة الشوارع بمدينة ميت غمر على وجه السرعة.
 

الدقهلية استغلال المواطنين التلاعب بالأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

مدارس.. ارشيفية

جدول أسبوعي لخطوط السير وتقسيم العمل بين المراجعين بتعليم قنا

سوق مطورة بكفر الشيخ

كفرالشيخ .. إنشاء وتطوير 3 أسواق حضارية جديدة | صور

رئيس جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس يؤكد الحرص على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بالمدن

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد