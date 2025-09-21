في أول أيام الدراسة.. محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بجميع مواقف السيارات

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير العمل داخل جميع المواقف الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن، من خلال شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأجرى "المحافظ " اتصالات مباشرة برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شبكة المركز، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وتوافر سيارات لنقل الركاب في مختلف الخطوط، مشددًا على ضرورة نقل حركة العمل لحظة بلحظة عبر شاشات الشبكة الوطنية لمراقبة الموقف أولًا بأول.

ووجه " مرزوق " مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق الفوري مع رؤساء المدن والأحياء، والدفع بسيارات إضافية فورًا في أي موقف تظهر به تكدسات، مؤكدًا أن راحة الطلاب وأبناء المحافظة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وأشار " المحافظ " إلى أن تم الدفع بـ 100 باص نقل جماعي جديد داخل مدينة المنصورة بأجرة موحدة 5 جنيهات ، بالإضافة إلي الدفع بعدد من الباصات بعدد من المراكز التي تعاني من ضعف وسائل النقل ووجود تكدسات مروريه ، مشيراً إلي أن هذا يُعد نقلة نوعية لدعم منظومة النقل الجماعي، والحد من التكدسات، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للطلاب والمواطنين على حد سواء.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل على مدار الساعة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، قائلًا: "هدفنا أن يبدأ العام الدراسي في أجواء ميسّرة ومنظمة، تعكس وجهًا حضاريًا لمحافظة الدقهلية."