محافظات

تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أعلن محافظ الدقهلية طارق مرزوق عن تحصين 204 آلاف و362 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1، يوم السبت الموافق 16 من الشهر الماضي. 
وأكد محافظ الدقهلية -في بيان عن المحافظة اليوم/السبت/- أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء بالمحافظة مضيفا تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.
وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة. 
من جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور أحمد السباعي أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.
 

محافظ الدقهلية تحصين الماشية الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

