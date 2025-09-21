القبض على المتهم بالتعدي على آخر بعصا خشبية في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مالك ورشة ونجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بتضررهما من أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب بعصا خشبية وإحداث إصابتهما بكدمات متفرقة على إثر مشاجرة حدثت بينهم لخلافات على أولوية المرور بدائرة القسم.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من العصا الخشبية المستخدمة في التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.