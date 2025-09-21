حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة في العمرانية

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يتعاطون مواد مخدرة داخل دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم كلب.





وبعد التحقيق والفحص، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص ظهروا في الفيديو، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بمحافظة الجيزة.





وأثناء مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في المقطع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.