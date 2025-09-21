حبس 5 أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ومقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة بالجيزة.
كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس - فرد خرطوش– 4 أسلحة بيضاء) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.