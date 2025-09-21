بدء محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان".. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ"خلية حلوان".

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير من عام 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وتابع، أن المتهمون من الثاني للرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأمد المتهم الثاني جماعة إرهابية بأدوات وآلات مع علمهم بأغراضها.