ضبط شخص تعدى على شقيقته بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات "من ذوى الاحتياجات الخاصة" من قيام شقيقها بالاعتداء عليها بالضرب بالجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها من ذوى الاحتياجات الخاصة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر ، رفقة شقيقها "المشكو فـى حقه" وعمتها.

وأمكن ضبط المشكو فـى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامها بتحريك أغراضه الشخصية من مكانها، ما أثار استياءه فتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بتورم فى الأذن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.