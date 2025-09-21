قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية، لجلسة 7 أكتوبر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين والاتفاق معهم على التقابل فى منطقة وسط البلد لتغيير العملات الأجنبية، وعقب ذلك قام المتهمين بسرقة المجنى عليهم وفروا هاربين، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.