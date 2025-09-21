قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بدون ترحيص.. ضبط صاحب شركة خدمات طبية بتهمة النصب على المواطنين

مصطفي رجب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ويأتي في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على خدمات التأمين والرعاية الطبية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة شركة للخدمات التأمينية والرعاية الطبية بدون ترخيص، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عقود اتفاق لتوفير برامج صحية منسوبة للشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية النصب والاحتيال

