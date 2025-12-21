توجيه ضربات مركزة لتصفية أبو دراع بإدفو و4 آخرين من أعوانه في أسوان

أطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، مبادرة “ أسوان بلا إدمان ”، للمواجهة الأمنية للإتجار بالمخدرات.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة إنتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى ، فقد قامت مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن ، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات الأمن المركزى بتوجيه ضربات مركزة لعدد من أوكار توزيع وبيع المواد المخدرة داخل المراكز والمدن من خلال حملة مكبرة إستهدفت أحد أهم العناصر الإجرامية بمنطقة كوبرى مقار بإدفو.

حيث تم تصفيه العنصر الإجرامى ، وهو الشهير " بعبد الله أبو دراع 24 سنة " أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن ، كما تم تصفية 4 عناصر أخرى من أعوانه مسجلين خطر ، فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات ، وخاصة الشابو والحشيش وعدد من الأسلحة المتنوعة ، وقنبلة يدوية ، فضلاً عن مبالغ مالية ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جهود متنوعة

وفى نفس الإتجاه قامت مديرية أمن أسوان بتنفيذ الأحكام على بعض الخارجين عن القانون ، علاوة على تنظيم الحملات المرورية بالأكمنة الثابتة والمتحركة حيث تم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات المختلفة ، ولاسيما عربات التوك توك والتروسيكل والموتسيكلات المخالفة لضبوابط وشروط الحركة المرورية ، وأيضاً الغير مرخصة.

وعلى الجانب الأخر قامت إدارة مرور أسوان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنظيم حملات بالطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطى المخدرات سواء للسائقين أو الركاب ، والتى أسفرت بالكشف عن بعض المتعاطين للمواد المخدرة ، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للإستفادة من الخدمات العلاجية المجانية التى يتم تقديمها بها .