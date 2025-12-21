قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
رياضة

ببلاش.. تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا

كاس الامم
كاس الامم
ياسمين تيسير

يبحث مشجعو كرة القدم ، عن تردد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتي أعلنت قناة مفتوحة جديدة نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، ولا يمكن لأي قنوات فضائية أخرى نقل كأس الأمم باستثناء التلفزيون الأرضي المغربي وقناة الجزائرية الأولى التي قامت بشراء 15 مباراة على مدار البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا

ولا توجد أي قنوات مفتوحة ناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث أعلنت شبكة بين سبورتس أنها خصصت باقة beIN MAX المشفرة لإذاعة مباريات البطولة بالكامل من خلالها.

وخارج النطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك عدة قنوات حقوق إذاعة كأس الأمم الإفريقية 2026 عبر الأقمار الصناعية الخاصة بالدول التي تتواجد فيها.

وجاءت القنوات المفتوحة صاحبة حقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي: 

beIN Sports داخل الوطن العربي وشمال إفريقيا - ريسيفر بين سبورت – سهيل سات – يوتلسات

الأرضية الجزائرية الأولى فى نطاق الجزائر بث أرضي – نايل وعرب سات

قناة المغربية الرياضية TNT في نطاق المغرب - بث أرضي

قناة ORTM داخل نطاق مالي - يوتلسات

Sportitalia في نطاق إيطاليا وبعض دول أوروبا - بث مباشر عبر الإنترنت

Max Sport 1 في نطاق بلغاريا وبعض دول أوروبا - يوتلسات – °8 درجات غرب

Sport TV داخل نطاق البرتغال وبعض دول أوروبا - هيسباسات

Sportdigital Fussball داخل نطاق ألمانيا وبعض دول أوروبا - أسترا

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

beIN Sports MAX عبر نايل سات تردد 12245 أفقي (V) 27500

beIN Sports MAX عبر سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية 1 TNT عبر نايل سات 11157 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات 11476 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات 12683 أفقي (V) 27500

القناة الجزائرية الأرضية نايل سات 11680 عمودي (H) 27500

ORTM مالي Eutelsat 9B 12034 أفقي (V) 27500

Sportdigital Fussball Astra 1B/1H/2C 12722 عمودي (H) 23500

Sportdigital Fussball Eutelsat W1 12437 عمودي (H) 27500

Max Sport 1 Eutelsat 8°W 12604 أفقي (V) 27500

beIN Sports MAX نايل سات – سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

الجزائرية الأرضية نايل سات 11013 أفقي (H) 27500 3/4 – DVB-S2

المغربية الرياضية TNT نايل سات 11157 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

كأس الامم الافريقية المغرب منتخب مصر

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا لكنه فقير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الميراث

هل "فلوس الخارجة" بعد وفاة الزوج تدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

خذوا بالأسباب.. خالد الجندي يوجه رسالة للآباء: نتائج تربية الأبناء بيد الله

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد