أوقاف الداخلة بالوادي الجديد تناقش إجراءات تعزيز الانضباط الإدارى والدعوى بالداخلة

عقدت إدارة أوقاف الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اجتماعاً موسعاً ضم الأئمة والمفتشين بالإدارة، لبلورة رؤية مستقبلية تضمن أعلى مستويات الانضباط داخل بيوت الله، وذلك في إطار سعي مديرية أوقاف الوادي الجديد للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري، وتنفيذاً لتوجيهات مدير عام المديرية فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح.

التشديد على الزى الرسمى للائمة والخطباء

​شهد الاجتماع طرح حزمة من التوجيهات الصارمة والواضحة التي تهدف إلى وضع المساجد في أبهى صورها، ومن أبرزها ​سمت الإمام وهيبته من خلال التشديد على أن "الزي الأزهري" ليس مجرد نظام رسمي، بل هو هوية بصرية تعكس وقار المؤسسة الدينية، مما يستوجب الالتزام الكامل به في كافة الأوقات، و​قدسية الوقت والانضباط: التوجيه بضبط منظومة الحضور والانصراف بدقة متناهية، مع اعتبار التواجد في المسجد أمانة شرعية ووظيفية لا تقبل القسمة على اثنين.

كما شملت التوجيهات ​عمارة المساجد وتعهدها بالرعاية، والتأكيد على أن نظافة المسجد هي عنوان القائمين عليه؛ لذا وجهت الإدارة بضرورة المتابعة اللحظية لكل ركن في بيوت الله، و​حماية المنبر ونشر الوسطية: الالتزام التام بموضوعات الخطبة الموحدة والوقت المحدد، وتكثيف الأنشطة القرآنية والدروس العلمية، لضمان محاصرة الفكر المتطرف ونشر سماحة الإسلام، و​التواصل المجتمعي الفعال وحث الأئمة على أن يكونوا قدوة في مناطقهم، مع ضرورة حسن استقبال المصلين وتذليل أي عقبات تواجههم داخل المسجد.

تسيير قوافل تفتيش مفاجئة على المساجد

​كما أعلنت الإدارة عن تسيير "قوافل تفتيشية مفاجئة" تجوب مساجد مدينة موط وقراها على مدار الساعة، مؤكدة أن "المكافأة للمجتهد والمساءلة للمقصر" هي القاعدة الأساسية للمرحلة المقبلة، ولن يُسمح بأي تراخٍ يمس قدسية العمل المسجدي.