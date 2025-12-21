قدرات دولة وثروات واعدة .. مصر تمتلك 34 معدنا وتفتح أبواب التعدين بقوة

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تمتلك إمكانات هائلة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن تواجد شركة «أنجلو جولد أشانتي»، رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، داخل مصر يمثل شهادة ثقة عالمية في قدرات الدولة ومناخها الاستثماري، ويعكس مدى المصداقية والالتزام الذي تتعامل به مصر مع الاستثمارات الأجنبية.

الفوسفات والحديد والرصاص والألومنيوم

وأوضح “أبو بكر” خلال لقائه في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة من داخل منجم السكري ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن مصر تضم نحو 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض، من بينها الفوسفات والحديد والرصاص والألومنيوم، وهي ثروات طبيعية ضخمة يجب تعظيم الاستفادة منها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قطاع التعدين بطبيعته ينطوي على مخاطر عالية، وهو ما يستلزم وجود شراكات مع شركات عالمية تمتلك الخبرة والتكنولوجيا، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تعمل في هذا المجال بشكل منفرد.

توافر كوادر وخبرات متميزة

وأضاف أن مصر تتمتع بمقومات جغرافية مميزة، من بينها مساحات شاسعة وأراضٍ منبسطة تسهّل أعمال البحث والتنقيب، إلى جانب توافر كوادر وخبرات متميزة في مجال الجيولوجيا.

واختتم رئيس غرفة البترول والتعدين حديثه بالتأكيد على أن قطاع التعدين قادر على إحداث نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد المصري، في ظل امتلاك الدولة ثروة بشرية مؤهلة للعمل بهذا المجال، لافتًا إلى وجود توجه عام لعدم تصدير المواد الخام، والعمل بدلًا من ذلك على تعظيم الاستفادة منها محليًا بما يخدم خطط التنمية الشاملة.