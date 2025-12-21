سموحة يقترب من إنهاء أزمة الإصلاح الزراعي

آعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد بلال عن سداد مبلغ 40 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ضمن خطة معتمدة ومجدولة لسداد المديونية.

وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده إلى 152.5 مليون جنيه (مائة واثنان وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه مصري) من أصل 220 مليون جنيه، وفقًا للحكم القضائي النهائي الصادر حتى عام 2004، مع الالتزام بسداد باقي المستحقات والفوائد حتى تمام السداد.

وأكد مجلس سموحة التزامه بتنفيذ الأحكام القضائية، والحفاظ على حقوق الدولة، وإدارة الموارد المالية بما يحمي أموال النادي ولا يحمّل الأعضاء أعباءً إضافية، مع الاستمرار في تنفيذ خطة مالية مدروسة تحقق الاستقرار المالي ودعم خطط التطوير.