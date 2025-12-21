عصام الحضري بظهر بحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 .. شاهد

شارك عصام الحضري حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق،صورا له في حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في نسختها الـ35، والتي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

أعلن الإيطالي ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026، في لقاء تاريخي يسعى من خلاله المنتخب القمري لتقديم بداية قوية في البطولة القارية.

وجاء تشكيل منتخب جزر القمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: يانيك باندور

خط الدفاع: كينان توابيبو – إسماعيل بورا – يانيس كاري – أحمد سوهيلي

خط الوسط: إياد محمد – زايدو يوسف – بندجالود يوسف - فايز سليماني

خط الهجوم: يوسف ماتشامانجا – رفيقي سعيد

وعلى مقاعد البدلاء: سليم بن بوينا – عبد الحكيم عبد الله – أبو بكر علي – قاسم مداهوما – إيمريك أحمد – ريمي فيتا – مزياني ماوليدا – ياسين برهان – زيد أمير – ألفرادو بن نبوهان – سعيد بقراري – عادل أنيزماتي عبدو – إدريس محمد – رؤوف مروفيلي – ريان لوتين.

ويأمل منتخب جزر القمر في الظهور بشكل مشرف خلال مشاركته في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية أمام أحد أقوى منتخبات القارة.