جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي .. سي بي سي تفوز بجائزة أفضل قناة في 2025

فازت قناة «سي بي سي» بجائزة أفضل قناة ضمن جوائز آمال العمدة الإعلامية والمحاور مفيد فوزي، التي أُعلنت نتائجها خلال احتفالية خاصة أُقيمت بنقابة الصحفيين، بحضور نخبة من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني.



تسلم الجائزة خالد مرسي رئيس قناة سي بي سي ، تقديرًا للدور المهني والإعلامي الذي تقدمه القناة ومساهمتها في تقديم محتوى متنوع يجمع بين المهنية والتأثير المجتمعي.



ويأتي تتويج «سي بي سي» في إطار تكريم النماذج المتميزة في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتليفزيون، حيث هدفت الجوائز إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والداعمة لتطوير المشهد الإعلامي المصري.