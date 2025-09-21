السجن المشدد 3 سنوات لموظف ببنك لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف بأحد البنوك، لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه من خزينة البنك وألزمته برد المبلغ المختلس وعزله من وظيفته، والحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 الف جنيه عن تهمة التزوير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزى، وأمانة سر طارق فتحى.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 7845 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر ثان، أن المتهم "محمد. ج" 30 سنة، يعمل مصرفى باحدى البنوك ، في غضون الفترة من يناير حتى مايو 2024، بصفته موظفاً عاماً - مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة باحد البنوك فرع هيئة الاستثمار احدى الشركة التي تساهم فيها الدولة ، ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس اثنين مليون جنيه المملوك لجهة عمله أنفة البيان والمودع بخزينة البنك والمسلم إليه لصفته أنفتي البيان لحفظه والصرف منه وفق الإجراءات المقررة إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه وإضاعته على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.